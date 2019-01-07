Открытие Рождественского фестиваля «С верой в III тысячелетие» пройдет в Воскресенском кафедральном соборе Твери

7 Янв. 2019 2019-01-07T19:50:01+03:00

Первый день фестиваля пройдет в Воскресенском кафедральном соборе

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10 января в Воскресенском кафедральном соборе Твери (ул. Баррикадная, 1) состоится открытие ежегодного Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». Организаторы мероприятия - Тверская академическая филармония совместно с Отделом культуры Тверской Епархии.

По традиции первый день фестиваля всегда проходит в Воскресенском кафедральном соборе и всегда на нее приглашают людей с ограниченными физическими возможностями. Начало в 12.00.

В этом году на открытии Рождественского фестиваля в кафедральном соборе выступят с праздничной программой:

- Камерный хор Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

- Мужской вокальный ансамбль «АРТэЛь» Тверской академической филармонии.

- Академический хор «Благолепие» (пос. Лотошино Московской области).

- Фольклорный ансамбль «Межа».

Днем позже, 11 января, в Тверской филармонии в 18.30 пройдет основная праздничная концертная программа Рождественского фестиваля хоровой музыки и состоится его закрытие. Вход по билетам. Обращаться в кассу филармонии.