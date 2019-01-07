2019-01-07T18:07:14+03:00
Происшествия

По поводу пропажи 14-летнего подростка в Твери проводится доследственная проверка

Мальчик ушел из дома 30 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: СУ СК России по Тверской областиПо результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: СУ СК России по Тверской области
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7 января в следственном отделе регионального СК России сообщили, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения несовершеннолетнего - 14-летнего Виктора Осипова.

По месту последнего пребывания пропавшего мальчика выехал следователь для проведения осмотра. Были опрошены родственники мальчика, ее знакомые и друзья. По факту его исчезновения Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, вечером 6 января в следственный отдел регионального СК России из полиции поступило сообщение от мамы пропавшего мальчика, которая заявила, что сын ушел из дома бабушки 30 декабря 2018 года и до сих пор не вернулся. Также она уточнила, что сын и ранее уходил из дома и бродяжничал.

- Установлено, что ранее подросток неоднократно уходил из своего дома, но всегда сам возвращался. В социальной сети у него имеется страница, через которую он 5 января 2019 года выходил на связь с сестрой и пообещал на следующий день вернуться домой, однако до настоящего времени на связь больше не выходил и домой не вернулся, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

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