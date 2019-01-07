В ночь на Рождество в Тверской области сгорели баня и жилой дом

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:27:29+03:00

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

В ночь с 6 на 7 января в Тверской области было зафиксировано два пожара. Информация о первом в СНТ «Княжеское» Зубцовского района поступило в МЧС полтретьего ночи. На место ЧП убыло отделение пожарно-спасательной части №71. Всего было привлечено 3 человека и 1 единица техники.

На месте выяснилось, что горит баня. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены по всей площади. Причина возгорания устанавливается. В 04:25 была объявлена полная ликвидация пожара.

Второй пожар, на этот раз в жилом доме, произошел спустя два часа, в 04:28, в деревне Володеево Калининского района. На место убыли отделения пожарно-спасательных частей №2 и №72. Всего в итоге было привлечено 9 человек и 3 единицы техники

Огонь уничтожил кровлю строения, повредил стены по всей площади. Причина пожара в данный момент устанавливается. Полная ликвидация возгорания была объявлена спустя два часа.