В Твери мама разыскивает своего 14-летнего сына, который ушел из дома перед новым годом

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:30:27+03:00

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Накануне нового года из дома, расположенного в Твери, ушел 14-летний Виктор Осипов. Спустя несколько дней, после самостоятельных поисков, его мама обратилась в полицию с просьбой помочь найти и вернуть домой несовершеннолетнего ребенка.

Известно, что мальчик до сих пор находится в городе, скорее всего у своих знакомых, его не раз видели и на улицах Твери, появляется он и в интернете, однако на связь с родственниками не выходит.

Сообщается, что мальчик учится в МКОУ «ООШ-Интернат №3», на учете в ПДН не состоит. Со слов матери сын и ранее неоднократно уходил из дома, однако в полицию не обращались. Уточняется также, что мальчик склонен к бродяжничеству.

В полиции подтвердили факт поиска ребенка и уточнили, что оперативно-поисковые мероприятия, направленные на поиск мальчика, продолжаются.

Приметы Виктора Осипова: рост 165 см, глаза карие, волосы русые, коротко стриженные сзади, удлиненная челка на правую сторону, худощавого телосложения.

Всю информацию просят сообщать по данным телефонам: 112, 8-999-160-09-10, 8-999-160-08-65.