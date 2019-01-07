Записи с видеокамер помогли женщине в Тверской области вернуть телефон, оставленный на прилавке

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:54:03+03:00

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7 января в полицию обратилась 47-летняя жительница Торопца Тверской области. Женщина пояснила, что в магазине у нее кто-то украл телефон. Ущерб составил порядка 15 000 рублей.

На месте происшествия, сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей. Собранные данные показали, что телефон потерпевшая забыла на прилавке магазина.Этим и воспользовался 46-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина не раздумывая забрал его себе, но просчитался, так как вскоре был вычислен. В отделе полиции он признался в содеянном и вернул телефон владелице.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.