2019-01-06T23:35:32+03:00
Общество

В Тверской области ограничили сферы деятельности для иностранцев

Перечень запрещенных для мигрантов видов деятельности утвержден 29 декабря постановлением Губернатора
Ирина ТАРАСОВА
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С начала 2019 года под запретом для приезжих работников оказались грузовые и пассажирские перевозки, производство спиртных напитков, включая пиво, строительство гидротехнических сооружений, любая деятельность в области образования и здравоохранения, архитектуры и инженерных изысканий, рекламы, трудоустройства и подбора персонала, библиотек и архивов, бухгалтерского учета и права, а также операции с недвижимостью, розничная и оптовая торговля (за исключением продажи автомобилей и мотоциклов) и еще некоторые виды деятельности.

В некоторых отраслях использование мигрантов отныне станет возможным только в качестве неквалифицированных подсобных рабочих. Это: производство изделий из дерева, пластмассы и резины, лесное хозяйство и обработка древесины, общественное питание.

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