2019-01-06T18:55:41+03:00
Происшествия

В Тверской области потушено два пожара

Пострадавших нет
Ирина ТАРАСОВА
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В воскресенье 6 января около 10 часов утра в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» был принят вызов о возгорании, произошедшем в деревне Ново-Ямская Старицкого района. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 53 в количестве 6 человек и 2 единиц техники. Оказалось, что горел вагон-бытовка, в котором огонь повредил деревянную обшивку стен. В течение нескольких минут пожар был полностью ликвидирован.

Около 16:00 стало известно о пожаре в СНТ «Юность», расположенном в г. Конаково. Здесь бороться с огнем пришлось отделению пожарно-спасательной части № 15, состоявшему из 3 человек и 1 единицы техники. Прибывшие пожарные установили, что горит баня. В 17:00 было объявлено о полной ликвидации пожара.

Было установлено, что в обоих случаях были нарушены правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.

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