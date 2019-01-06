В Твери в парке Текстильщиков открылся каток

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:40:17+03:00

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В воскресенье 6 января состоялось открытие нового катка, который был залит на футбольном поле. Его размеры составили 130х80 метров, что превышает площадь каждой из всех других городских ледовых площадок. Каток будет доступен для публики. Помимо этого, здесь периодически будут проводиться как городские, так и областные соревнования конькобежцев.

Все желающие активно отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями смогут покататься ежедневно с 10:00 до 22:00. Те, у кого нет своих коньков, могут взять их напрокат. Также на катке имеется отапливаемая раздевалка и работает буфет, где можно перекусить и согреться горячими напитками. Сама площадка хорошо освещена, а для создания хорошего настроения там постоянно звучит музыка.