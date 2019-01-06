2019-01-06T14:30:09+03:00
Происшествия

В Тверской области раскрыта кража на даче

Злоумышленник задержан и дает показания
Ирина ТАРАСОВА
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Мужчина, проживающий в Конаковском районе, обратился в полицию с заявлением о краже, произошедшей на его даче в деревне Кабаново. По его словам, кто-то взломал замок дачной постройки и похитил оттуда две электрических пилы.

Прибывшая на место происшествия полиция сразу же начала проведение оперативных мероприятий. Ее сотрудники опросили соседей, а затем обследовали места, где может сбываться краденое имущество. Располагало следствие и отпечатками пальцев предполагаемого вора.

Личность подозреваемого удалось установить достаточно быстро. Выяснилось, что кражу совершил житель Калининского района в возрасте 52 лет, уже имевший ранее проблемы с законом. Он признался в совершении преступления. Оказалось, что он уже успел продать похищенный инструмент и потратить деньги. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется его проверка на предмет причастности к другим подобным преступлениям, совершенным ранее.

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