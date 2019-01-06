Мужчину из ближнего зарубежья задержали в Твери за рапространения наркотиков

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:04:40+03:00

Ему грозит до 20 лет тюремного заключения

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6 января в Твери возле одного из домов на Октябрьском проспекте сотрудниками регионального управления по контролю за оборотом наркотиков был задержан 30-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчина совершал закладку полимерного свёртка с наркотическим средством. Масса которого составила более 35 граммов, что относится к крупному размеру.

Следственным отделом СУ УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

- Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет. Подозреваемый арестован. Ведется следствие, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области.