2019-01-06T17:08:02+03:00
Общество

Митрополит Савва на Рождество пожелал жителям Тверской области помнить о добром слове нуждающимся и любви к ближнему

А также попросил молитв о воссоздании Спасо-Преображенского собора
Ирина ТАРАСОВА
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Митрополит Савва - Наша любовь также должна простираться на ближних и дальних. Фото: Тверская епархияМитрополит Савва - Наша любовь также должна простираться на ближних и дальних. Фото: Тверская епархия
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Накануне праздника Рождества митрополит Тверской и Кашинский Савва обратился к священнослужителям, монашествующей братии и всем прихожанам со словами поздравления.

- Принимая молитвенное участие в праздновании Рождества Христова, мы не только воспоминаем это событие, но и становимся как бы сопричастными к нашему спасению, которое совершается посредством веры и исполнения заповедей:

Недаром Святитель Иоанн Златоуст называет Рождество «митрополией» всех праздников – это истинная правда, ибо без Него нет и Воскресения, а далее – не имеет воплощения Премудрый Промысл, в котором Господь призывает к любви и дарует спасение через Своего единородного Сына, рожденного «от жены», подчинившегося «закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4, 4-5).

Но наша любовь также должна простираться на ближних и дальних: внимательно присмотритесь, и вы заметите, что рядом находятся нуждающиеся в помощи и добром слове люди, которые в некоем роде «посланники» для каждого, ведь таким образом дается шанс сотворить дела милосердия и проявить свое христианское осмысление действительности.

Также митрополит отметил, что «любой из храмов, построенных на Тверской земле, воздвигнут для всех и лично каждого из нас. Поэтому в этот час я прошу сугубых молитв о воссоздании Спасо-Преображенского кафедрального собора».

Полный текст послания здесь.

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