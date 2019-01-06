Музеи приглашают жителей Твери в Сочельник на интересные мастер-классы

6 Янв. 2019 2019-01-06T05:42:28+03:00

Одна из интерактивных программ пройдет и в Императорском дворце Фото: Ирина ТАРАСОВА

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6 января в музеях Твери пройдут интерактивные занятия и мастер-классы.

- С 11.00 до 17.00 в Тверской областной картинной галерее пройдет музейная игра «РОВЕСНИКИ». Гостей ждёт увлекательное путешествие-игра по залам Тверского императорского дворца, где они познакомиться с многочисленными изображениями детей, созданными художниками разных эпох.

Игра рассчитана на детей 6-11 лет. Участие в игре бесплатное. Чтобы стать участником игры, необходимо: бесплатно скачать и распечатать игру по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/JxQS/8V8NdA3Lk (8 страниц) или получить в вестибюле галереи у администратора (количество экземпляров ограничено).

А также взять с собой простой карандаш и планшет А4 (твердую книгу или журнал), чтобы писать на весу.

Адрес: ул. Советская, 3. Тел.: (4822) 34-62-43.

- В 13.00 в Музее тверского быта пройдет мастер-класс по работе с шерстью «Шерстяная акварель». Вход – 200 руб.

Адрес: ул. Горького, д. 19/4. Тел.: 8 (4822) 52-84-04.

В 13.30 и в 15.00 в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится мастер-класс по лепке из природной глины. Вход – 300 руб.

Адрес: ул. Советская, 54. Тел.: 34-48-52, доб. 118.

В 14.00 Детский музейный центр ждет всех на мастер-класс «Рождественская открытка в технике ручной бумаги». Вход - 200 руб./чел. (7+).

Адрес: ул. Советская, 3а. Тел.: 8(4822)45-71-76.