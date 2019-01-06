2019-01-06T10:03:11+03:00
Общество

В Тверской области продолжают разыскивать мужчину, который пропал накануне Нового года

Житель Бежецка вышел прогуляться и не вернулся
Ирина ТАРАСОВА
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Поиски продолжаются. Фото: ТВПСО "Сова"Поиски продолжаются. Фото: ТВПСО "Сова"
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В Тверской области продолжают разыскивать 44-летнего Алексея Фёдорова. Информацию о поисках опубликовали на страничке ТВПСО "Сова".

Мужчина 31 декабря в 15.00 вышел из дома прогуляться (г.Бежецк, ул.Рыбинская, д.30) и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 43 года, рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Одежда: черная шапка, темно-синяя куртка, черные брюки, ботинки на меху черные, черные перчатки, голубая рубашка, бело-коричневый свитер, белая кофта.

Вещи: мобильный телефон, паспорт, деньги, ключи, золотое кольцо-печатки. золотое кольцо "спаси-сохрани", серебряная цепь с иконкой и крестиком.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всю информацию просят сообщать по телефонам: 8-920-682-04-05, 8-904-021-95-18 или 102.

Нужна помощь волонтеров.

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