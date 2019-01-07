Фильмы-сказки, вошедшие в золотой фонд, приглашают посмотреть в библиотеке Горького Твери
В зале искусств библиотеки имени Горького Твери продолжается выставка-просмотр «Герои сказок на голубом экране».
Детей и их родителей в новогодние каникулы приглашают на просмотры видеофильмов, представленных на выставке.
В коллекции собраны фильмы-сказки, вошедшие в золотой фонд советского кинематографа, а также сборники отечественных и зарубежных мультфильмов.
- Собрание видеозаписей из фонда отдела можно посмотреть в зале искусств на большом экране бесплатно, в удобное для вас время. Самое главное, что ребята могут сами выбрать, какой фильм они будут смотреть, - приглашают сотрудники Горьковки.
Режим работы читального зала литературы по искусству: 11.00-19.00
Справки по телефону: 34-95-59.