Фильмы-сказки, вошедшие в золотой фонд, приглашают посмотреть в библиотеке Горького Твери

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:58:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В зале искусств библиотеки имени Горького Твери продолжается выставка-просмотр «Герои сказок на голубом экране».

Детей и их родителей в новогодние каникулы приглашают на просмотры видеофильмов, представленных на выставке.

В коллекции собраны фильмы-сказки, вошедшие в золотой фонд советского кинематографа, а также сборники отечественных и зарубежных мультфильмов.

- Собрание видеозаписей из фонда отдела можно посмотреть в зале искусств на большом экране бесплатно, в удобное для вас время. Самое главное, что ребята могут сами выбрать, какой фильм они будут смотреть, - приглашают сотрудники Горьковки.

Режим работы читального зала литературы по искусству: 11.00-19.00

Справки по телефону: 34-95-59.