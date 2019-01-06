Православные Твери отмечают Сочельник

6 Янв. 2019 2019-01-06T02:18:03+03:00

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6 января заканчивается 40-дневный Рождественский (Филиппов пост). После чего наступает день подготовки к главному событию – празднику Рождества Христова.

День накануне 7 января называют Сочельник. От слова «сочиво» - особого постного блюда, которое готовится из обваренных зерен пшеницы (риса, чечевицы), смешанных с соком или медом. В Сочельник до появления на небе первой звезды верующие ничего не едят кроме сочива. Традиция поститься «до первой звезды» идет от предания о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

В храмах, и Твери в том числе, той самой первой звездой служит свеча, которую священники выносят в центр и затем поют перед ней тропарь Рождеству Христову.

Литургия в храмах Твери начнется 6 января в 8.00 и в 9.00.

Великое повечерие в Воскресенском кафедральном и Троицком соборах - в 22.00.

В это же время начнутся службы и в других храмах Твери.