Наталья Непряева из Твери взяла серебро в масс-старте «Тур де Ски»

5 Янв. 2019 2019-01-05T18:55:12+03:00

Это четвертая награда россиянки с 30 декабря

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В субботу, 5 января, тверичанка Наталья Непряева завоевала серебро в масс-старте на заключительном этапе лыжной гонки «Тур де Ски».

Быстрее всех дистанцию в 10 км за 29.34,4 минуты смогла преодолеть норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг, от которой тверичанка отстала на 10 секунд. Замкнула призовую тройку Анастасия Седова, проигравшая представительнице Тверской области всего 0,8 секунды.

Завоеванная медаль стала для нашей землячки уже четвертой в ходе «Тур де Ски». До сегодняшней награды ей удалось взять золото и два серебра.