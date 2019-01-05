Пожилая жительница Твери «спасла» сына за 70 тысяч рублей

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:14:29+03:00

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Жительница Твери 1937 года рождения «спасла» сына за 70 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала силовикам, что неизвестный позвонил ей на городской телефон и, представившись сотрудником полиции рассказал, что её отрок попал в ДТП, в котором он сам и виновен. Звонивший предложил «замять дело» за 70 тысяч рублей, и женщина согласилась.

Некоторое время спустя полицейские задержали двух мошенников, ранее судимых и безработных жителей одного из соседних регионов, одни из которых выступал в качестве курьера.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин возбуждено уголовно дело. Им грозит до пяти лет заключения. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.