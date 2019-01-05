Пожилая жительница Твери «спасла» сына за 70 тысяч рублей
Жительница Твери 1937 года рождения «спасла» сына за 70 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала силовикам, что неизвестный позвонил ей на городской телефон и, представившись сотрудником полиции рассказал, что её отрок попал в ДТП, в котором он сам и виновен. Звонивший предложил «замять дело» за 70 тысяч рублей, и женщина согласилась.
Некоторое время спустя полицейские задержали двух мошенников, ранее судимых и безработных жителей одного из соседних регионов, одни из которых выступал в качестве курьера.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин возбуждено уголовно дело. Им грозит до пяти лет заключения. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.