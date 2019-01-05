В Твери стало больше платных парковок

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Твери стало в два раза больше платных парковок. Документы о расширении парковочной зоны были подписаны еще 29 декабря 2018 года. Из постановления следует , что к «зоне 100» добавились «зона 200» и «зона 300». Рассчитаться за парковку получится посредством мобильного приложения или СМС. Ближайшие полгода парковки будут работать в тестовом режиме. Что касается финансового вопроса, то за час простоя в платной зоне придется отдать 30 рублей, а полчаса обойдутся автомобилистам бесплатно.

В зону с маркировкой "100" попадают:

1. бульвар Радищева от улицы Володарского до Тверского проспекта;

2. участок улицы Володарского от улицы Жигарева до улицы Советской;

3. участок Студенческого переулка от улицы Новоторжской до улицы Жигарева;

4. участок Тверского проспекта четная сторона от улицы Жигарева до набережной Степана Разина;

5. участок улицы Жигарева от Тверского проспекта до улицы Володарского;

6. участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Студенческого переулка;

7. участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до улицы Володарского;

8. участок улицы Трехсвятской от площади Ленина до улицы Новоторжской;

9. участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до Советской площади.

В зону №200:

1. бульвар Радищева от Тверского проспекта до Тверской площади;

2. участок набережной Степана Разина от Тверского проспекта до Свободного переулка;

3. участок улицы Вольного Новгорода от Свободного переулка до Тверского проспекта;

4. участок Тверского проспекта (нечетная сторона) от набережной Степана Разина до улицы Жигарева;

5. участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Свободного переулка;

6. участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до Свободного переулка;

7. участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;

8. участок улицы Советской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых;

9. Театральный проезд;

10. Театральная площадь;

11. улица Ивана Седых;

12. проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 1а, 1б, 1в, 1г до моста через реку Тьмака в створе улицы Брагина;

13. Свободный переулок;

14. Тверская площадь;

В зону №300 входит Привокзальная площадь.