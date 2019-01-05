Полицейский Дед Мороз продолжает навещать жителей Тверской области

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:58:48+03:00

На этот раз он посетил жителей Торжка

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В новогодние каникулы инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Торжокский» продолжают традицию «Полицейский Дед Мороз». На этот раз силовики посетили семьи Торжка, где в игровой форме рассказали ребятам о нормах правильного поведения в обществе. Соблюдение простых правил позволит детям безопасно чувствовать себя в социуме.

Дети в свою очередь порадовали полицейских стихами и песнями. Естественно, что встреча с Дедом Морозом не обошлась и без подарков.