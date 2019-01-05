2019-01-05T14:58:48+03:00
Общество

Полицейский Дед Мороз продолжает навещать жителей Тверской области

На этот раз он посетил жителей Торжка
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейский Дед Мороз навестил в Торжке семью Фото: УМВД РФ по Тверской областиПолицейский Дед Мороз навестил в Торжке семью Фото: УМВД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В новогодние каникулы инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Торжокский» продолжают традицию «Полицейский Дед Мороз». На этот раз силовики посетили семьи Торжка, где в игровой форме рассказали ребятам о нормах правильного поведения в обществе. Соблюдение простых правил позволит детям безопасно чувствовать себя в социуме.

Дети в свою очередь порадовали полицейских стихами и песнями. Естественно, что встреча с Дедом Морозом не обошлась и без подарков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24