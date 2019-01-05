Молодой мужчина погиб в ДТП в Тверской области

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:24:21+03:00

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В субботу, 5 января, на 100 км автомобильной дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Авария случилась, когда на часах было 04:50.

По сведениям ГУ МЧС России по Тверской области, водитель «Лады Калина» съехал в кювет, где затем автомобиль еще и опрокинулся. В результате ДТП на месте аварии погиб мужчина-пассажир 1996 года рождения. Водитель 1992 года рождения в дорожном инциденте не пострадал, однако ему предстоит пройти тест на трезвость.