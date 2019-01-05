Жителей Твери приглашают на интересные мастер-классы

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:58:39+03:00

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Новогодние каникулы в самом разгаре, однако, это не повод лежать на диване и смотреть телевизор, тем более, если у вас есть дети. Так, 5 января, сотрудники музея Тверского быта проведут мастер-класс по работе с кожей «Стильная зима». Гостям мероприятия расскажут об истории создания изделий из кожи, а также помогут сделать своими руками брелок.

А в детском музейном центре ТГОМ состоится мастер-класс «Картина в технике кинусайга» (лоскутное шитьё без иголки). Пришедшим удастся попробовать свои силы в необычной технике и даже создать свое собственное произведение.

Стоит заметить, что оба мероприятия начнутся в 15:00.

8 (4822) 52-84-04 – музей Тверского быта;

8 (4822) 45-71-76 – детский музейный центр ТГОМ.