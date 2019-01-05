В Твери найдена пропавшая несовершеннолетняя девочка

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери найдена 13-летняя девочка, которая пропала еще 1 января. В тот день несовершеннолетняя отправилась провожать домой подругу, с которой вместе отмечала Новый год, однако юной особе не понравилось, что следом за ними отправились её мать и родственница. Тогда девочки вместе решили отвязаться от импровизированного патруля и просто убежали. После этого 13-летняя особа переночевала у подруги, а 1 января они провели, вместе гуляя по городу. Около 21 часа несовершеннолетние разошлись по домам, однако 13-летняя девочка до точки назначения там и не добралась. После этого родители забили тревогу, а к поиску подключились следователи.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, в итоге девочка была обнаружена в гостях у своей подруги.