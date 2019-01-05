2019-01-05T10:09:41+03:00
Общество

В Твери найдена пропавшая несовершеннолетняя девочка

Юная особа была в гостях у подруги
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Следователи смогли найти беглянку Фото: СУ СК РФ по Тверской областиСледователи смогли найти беглянку Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери найдена 13-летняя девочка, которая пропала еще 1 января. В тот день несовершеннолетняя отправилась провожать домой подругу, с которой вместе отмечала Новый год, однако юной особе не понравилось, что следом за ними отправились её мать и родственница. Тогда девочки вместе решили отвязаться от импровизированного патруля и просто убежали. После этого 13-летняя особа переночевала у подруги, а 1 января они провели, вместе гуляя по городу. Около 21 часа несовершеннолетние разошлись по домам, однако 13-летняя девочка до точки назначения там и не добралась. После этого родители забили тревогу, а к поиску подключились следователи.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, в итоге девочка была обнаружена в гостях у своей подруги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Твери приглашают на интересные мастер-классы
Пожилой житель Ульяновска погиб под колесами поезда под Тверью
Жители Твери по-новому услышат театр кукол
В Тверской области вор поживился в общежитии телевизором
Молодая лихачка попала в ДТП в Тверской области
Обладательница японского кроссовера врезалась в трактор на трассе М-10 в Тверской области
Жителям Твери предлагают покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Твери на снежном поле сойдутся лучшие кроссовые гонщики
В Твери полицейские поймали мужчину с наркотиками
В электричках курсирующих по Тверской области можно бесплатно возить лыжи и сноуборды
СК Тверской области разбирается в обстоятельствах гибели пенсионера на пожаре
Автоинспекторы нашли угнанную иномарку в Тверской области еще до того, как о пропаже машины узнала хозяйка
14 тонн каши и яблок за год съели восемь медвежат в Центре спасения в Тверской области
Безработный парень похитил газовый котел из дома соседки в Твери
Жители Тверской области могут позвонить на горячую линию по вопросам организации вывоза мусора
17-летнего подростка ищут в Тверской области
35 троллейбусов и 52 автобуса работают в новогодние выходные в Твери
Погиб пропавший накануне Нового года житель Тверской области
В Твери будут выбирать лучшие глиняные игрушки
Четыре автомобиля за минувшие сутки вылетели с дорог Тверской области в кювет
Почти три часа пожарные тушили пилораму в Тверской области
Конкурсы, игры и мастер-классы для детей и взрослых продолжаются на "Рождественской ярмарке" в Твери
Два человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок под Тверью
Пропавший накануне подросток найден на вокзале в Твери
Телефонные мошенники продолжают по старым схемам обманывать людей в Твери
Робототехнический фестиваль состоится в Твери