Пожилой житель Ульяновска погиб под колесами поезда под Тверью

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:39:51+03:00

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В пятницу, 4 января, под Тверью в районе станции Редкино под колесами электропоезда «Ласточка» погиб 65-летний житель Ульяновска. Трагедия случилась, когда на часах было около 08:25.

Машинист электропоезда, завидев на путях пожилого мужчину, подавал звуковой сигнал, однако потерпевший все равно попытался перейти железнодорожные пути на красный знак светофора. В результате мужчина погиб под колесами поезда.

Как сообщает линейный отдел МВД России на станции Тверь, по факту происшествия проводится проверка.