Жители Твери по-новому услышат театр кукол
В рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» для тверского театра кукол закуплено новое акустическое оборудование.
Подпроект был совместно реализован министерством культуры РФ, правительством Тверской области и фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. В частности были приобретены приборы звукозаписи, система управление звуком, а также беспроводные микрофоны.
Услышать театр кукол по-новому жители и гости столицы смогут уже в праздничные дни на новогодних представлениях и спектаклях.
Напомним, что в начале 2018 года для культурного учреждения за 5,1 млн рублей был приобретен автобус для гастролей.