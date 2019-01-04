Жители Твери по-новому услышат театр кукол

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:48:30+03:00

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В рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» для тверского театра кукол закуплено новое акустическое оборудование.

Подпроект был совместно реализован министерством культуры РФ, правительством Тверской области и фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. В частности были приобретены приборы звукозаписи, система управление звуком, а также беспроводные микрофоны.

Услышать театр кукол по-новому жители и гости столицы смогут уже в праздничные дни на новогодних представлениях и спектаклях.

Напомним, что в начале 2018 года для культурного учреждения за 5,1 млн рублей был приобретен автобус для гастролей.