2019-01-04T15:59:59+03:00
Происшествия

В Тверской области вор поживился в общежитии телевизором

Подозреваемый в краже уже задержан
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступленияПолицейские задержали подозреваемого в совершении преступленияФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Нелидово Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже.К местным полицейским с заявлением о пропаже телевизора обратилась 41-летняя местная жительница. Потерпевшая поведала, что неизвестный выбил входную дверь её комнаты в общежитии, откуда затем похитил телевизор.

Прибывшие на место преступления силовики опросили женщину, её соседей, а также изъяли следы рук предполагаемого преступника и микрочастицы. Через некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался 31-летний житель Нелидово.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана в суде, он может провести ближайшие шесть лет в заключении.

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