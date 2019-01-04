Молодая лихачка попала в ДТП в Тверской области

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:51:52+03:00

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В четверг, 3 января, на 2 км дороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково-Бережки, проходящей через Сонковский район Тверской области, произошла авария с пострадавшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 13:00. Установлено, что 28-летняя обладательница «Subaru Impreza» превысила скорость, и выехав на встречную полосу врезалась в «Toyota Avensis».

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП пострадал 61-летний водитель «Avensis» и его пассажир. Потерпевших доставили в больницу, однако госпитализация им в итоге не понадобилась.