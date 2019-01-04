2019-01-04T13:19:16+03:00
Происшествия

Обладательница японского кроссовера врезалась в трактор на трассе М-10 в Тверской области

Женщине понадобилась госпитализация
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 3 января, на 141 км трассы М-10, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась, когда на часах было 16:40.

Дорожные полицейские выяснили, что 41-летний водитель трактора «Беларус» пересекая проезжую часть по нерегулируемому перекрестку, не предоставил преимущество в движении «Lexus NX200», в результате чего произошло столкновение. Чуть позже выяснилось, что у тракториста не было прав.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 37-летняя обладательница иномарки попала с травмами в больницу.

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