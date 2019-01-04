В Твери на снежном поле сойдутся лучшие кроссовые гонщики
Состязания будут длиться на протяжении почти четырех часов
Соревнования будут длиться почти четыре часа Фото:viragetver.ru
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В пятницу, 4 января, на треке картодрома недалеко от деревни Борихино пройдут первый этап Тверской области по кроссу и первый этап Твери по кроссу. Лучшие гонщики Верхневолжья и соседних регионов будут бороться между собой в классах Д3-Мини, Д3-Юниор и Д2-Юниор, а также открытом чемпионате города в классах Супер-1600 и Д2-Классика.
Состязания начнутся в полдень, а награждение участников и закрытие соревнований состоится, когда на часах будет 16:00. В организаторах автокросса значатся ФАС Тверской области, администрация Твери, а также СТК «Вираж».