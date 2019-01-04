2019-01-04T10:53:04+03:00
Происшествия

В Твери полицейские поймали мужчину с наркотиками

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали мужчину в Московском районеПолицейские задержали мужчину в Московском районеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские Московского района Твери задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Во время досмотра мужчины силовики нашли у него почти полграмма синтетических наркотиков. По сведениям полицейских, задержанный собирался сбыть запрещенные вещества без непосредственного контакта с наркозависимыми.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено два уголовных дела. Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.

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