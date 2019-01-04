2019-01-04T10:03:49+03:00
Общество

В электричках курсирующих по Тверской области можно бесплатно возить лыжи и сноуборды

А вот за спортинвентарь размером более 180 см уже придется заплатить
Альберт БОЙКОВ
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Спорт на каникулах стал дешевле Фото: REUTERSСпорт на каникулах стал дешевле Фото: REUTERS
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Во время новогодних каникул лыжи и сноуборды можно бесплатно провозить в электричках, которые курсируют по Тверской области. Об этом жителям напоминает Московско-тверская пригородно-пассажирская компания.

Бесплатно можно перевезти спортивный инвентарь на участке МоскваТверьБологое размером до 180 сантиметров и весом до 36 кг. За более габаритный груз пассажирам придется заплатить по 25 рублей за каждый предмет при поездке на расстояние до 100 км, и 50 рублей при поездке свыше 100 км.

Также пассажирам напоминают, что острые части лыж и лыжных палок нужно обязательно закрывать специальными насадками, а сноуборды необходимо перевозить в чехлах. Кроме того, спортивный инвентарь в электричках следует разместить так, чтобы не мешать другим пассажирам.

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