СК Тверской области разбирается в обстоятельствах гибели пенсионера на пожаре

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:59:17+03:00

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СУ СК РФ по Тверской области выясняет подробности гибели мужчины 1937 года рождения во время пожара в одном из жилых домов Удомли.

По сведениям регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:28. В 02:36 пожар был локализован, а в 03:54 полностью ликвидирован. Позже на месте ЧП было обнаружено тело мужчины 1937 года рождения. Спасатели сообщают, что пожар разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем.

По факту гибели пенсионера СК по Тверской области назначил доследственную проверку. По предварительным данным, данное деревянное строение использовалось как дачный дом. Мужчина пришел затопить печь и остался в помещении.