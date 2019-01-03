Автоинспекторы нашли угнанную иномарку в Тверской области еще до того, как о пропаже машины узнала хозяйка

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:50:08+03:00

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В Вышнем Волочке Тверской области сотрудники ДПС ГИБДД за нарушение правил дорожного движения остановили водителя автомобиля «Volvo». Позже было установлено, что у 18-летнего водителя отсутствуют необходимые документы. Молодой человек пояснил, что якобы взял ключи от автомобиля у своего знакомого, чтобы покататься.

Стражи правопорядка выяснили, что машина принадлежит жительницы Москвы. Хозяйка оставила свой автомобиль на стоянке в одном из автосервисов Вышнего Волочка. Подозреваемый смог проникнуть на территорию парковки, когда сторож отлучился из служебного помещения, и взять ключи от иномарки. Ущерб составил 565 000 рублей.

- Полицейские вернули транспортное средство потерпевшей еще до того, как она узнала о его исчезновении, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.