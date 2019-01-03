14 тонн каши и яблок за год съели восемь медвежат в Центре спасения в Тверской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:32:15+03:00

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Центр спасения медвежат-сирот, который находится на биостанции «Чистый лес» в Торопецком районе, подвел итоги 2018 года.

Сотрудники рассказали, за год на прокорм восьми медвежат ушло пять тонн каши и девять тонн яблок. Маленьких мишек отпускают «на волю» только когда они полностью готовы для самостоятельной жизни в лесу.

Напомним, что в прошлом году Центр спасения выходил восемь медвежат: Жору и Женю, которых нашли в берлоге в Андреапольском районе, Пашу, Славу, Мишель (ее привезли из Ненецкого округа), Маню (из Новгородской области), Толю и Тему. Выпустили в лес их в ноябре 2018 года.

К специалистам мишек привозят совсем маленьких, когда их вес не превышает килограмма, а в природу их отправляют уже крупненькими, когда их вес примерно составляет 45 килограмм.