17-летнего подростка ищут в Тверской области
В Тверской области 2 января 2019 года пропал 17-летний житель Нелидово. Следователи Нелидовского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ проводят доследственную проверку. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области рассказали, что следователи побывали место жительство несовершеннолетнего. Сотрудники полиции опросили родственников и друзей подростка.
В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее молодой человек неоднократно покидал место своего постоянного жительства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.