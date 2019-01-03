2019-01-03T15:45:58+03:00
Общество

17-летнего подростка ищут в Тверской области

Следователи СК проводят доследственную проверку
Виктория ЖУКОВА
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В поисках участвуют следователи СКВ поисках участвуют следователи СКФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области 2 января 2019 года пропал 17-летний житель Нелидово. Следователи Нелидовского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ проводят доследственную проверку. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области рассказали, что следователи побывали место жительство несовершеннолетнего. Сотрудники полиции опросили родственников и друзей подростка.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее молодой человек неоднократно покидал место своего постоянного жительства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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