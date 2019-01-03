35 троллейбусов и 52 автобуса работают в новогодние выходные в Твери

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:04:22+03:00

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С 3 по 8 января муниципальный и коммерческий транспорт Твери продолжает работать по графику выходного дня. В новогодние выходные на линию ежедневно выходят 35 троллейбусов и 52 автобуса.

Троллейбус №2 «Железнодорожный вокзал – бульвар Профсоюзов» начинает свою работу в 5:07 и заканчивает 23:35. Курсируют на линии 12 машин, которые ходят с интервалом в 9 минут.

У троллейбусов №3 «улица Левитана – Центросвар» и №7 «Южный – бульвар Профсоюзов» интервал в 13 минут. Их в городе ходит по 10 единиц. №3 начинает свою работу с 5:00 и заканчивает в 23:45, а № 7 с 6:18 до 22:37.

Троллейбусов №4 «Чайка – Центросвар» в Твери всего 3, ходят они каждые 40 минут с 6:38 до 19:45.

Больше всего автобусов (14) курсирует по маршруту №20 «Мигалово – Энергоремонт». Их интервал составляет всего 12 минут.

По 8 автобусов выходит на линию маршрутов №31 «Мамулино – Перинатальный центр» и №41 «Химинститут – з-д Центросвар» (каждые 20 минут).

По одному автобусы ездит по направлениям №30 «Южный – Центросвар», №56 «Речной вокзал – площадь Конституции» и №104 «Рынок – поселок Металлистов».

Первым на линию выходит автобус №20 в 5:12, а последним №56 в 8:07. Заканчивают свою работу в новогодние праздники первым водитель автобуса №56 в 12:40, а в вечернее время №5 в 20:29. Позже всех с линии уходят автобусы № 33 (23:45), №33 (23:40) и №36 (23:27).