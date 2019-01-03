Погиб пропавший накануне Нового года житель Тверской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:00:30+03:00

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Пропавший 30 декабря 31-летний житель Тверской области был найден погибшим 2 января. Следователи Кашинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ проводили процессуальную проверку.

Напомним, мужчина ушел из деревни Пенье Калязинского района в лес за елкой и не вернулся.

В пресс-службе ведомства сообщили, что погибшего нашли неподалеку от деревни Окатово Калязинского района – это в четырех километрах от его места жительства. Мужчина был одет в ту же одежду, в которой ушел из дома. Рядом с телом лежала срубленная елка.

- При внешнем осмотре тела погибшего признаки криминальной смерти отсутствуют. Назначена экспертиза, устанавливаются все обстоятельства гибели человека, - утончили в СУ СК РФ по Тверской области.