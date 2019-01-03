В Твери будут выбирать лучшие глиняные игрушки
В столице Верхневолжья пройдет всероссийский конкурс гончаров-игрушечников
Зрителей приглашают оценить конкурсные работыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Тверь 4 и 5 января станет центром V Всероссийского конкурса молодых гончаров-игрушечников. Проходить он будет в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной.
Участвовать в конкурсе будут гончары в возрасте от 10 до 25 лет. Приедут они из разных уголков Тверской области и семи регионов России.
В областном правительстве сообщили, что зрителей приглашают оценить конкурсные работы, а также принять участие в мастер-классах и ярмарке художественной керамики.
Мероприятие организовано в рамках VIII Всероссийской выставки-смотра «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика».