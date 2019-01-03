Четыре автомобиля за минувшие сутки вылетели с дорог Тверской области в кювет

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:01:40+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки, 2 января, четыре автомобиля оказались в кювете.

Первая авария произошла в 00:10 в деревне Глунцово Краснохолмского района. 42-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 11193. Он не правильно выбрал скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги, врезался в опору линии электропередачи, а после этого в автомобиль ВАЗ 21093. Водитель-виновник отказался от прохождения освидетельствования.

В 11:50 64-летний водитель ехал по дороге к деревне Озерки Конаковского района на автомобиле «Фольксваген Каравелла». За руль он сел под «мухой». Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный забор. Автомобилиста госпитализировали в больницу.

В Калининском районе с управлением «Рено Сандеро» не справилась 35-летняя женщина. На 10 километре дороги Каблуково-Заборовье-турбаза Лисицкий Бор машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Травмы в аварии получила пятилетняя девочка.

А в 23:55 авария произошла в Кимрском районе. 44-летний водитель «Рено Дастер» также не правильно выбрал скорость для движения. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадал водитель.