Почти три часа пожарные тушили пилораму в Тверской области
Обошлось без пострадавших
Пожарные оперативно локализовали огонь, а уже после этого потушилиФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области 2 января загорелась пилорама, которая находится в деревне Замошье Осташковского городского округа.
Информация о пожаре поступила дежурному регионального ГУ МЧС России в 13:45. В 14:01 пожарные объявили о локализации пожара, а в 16:47 он был полностью потушен.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что огонь повреждил кровлю здания на площади 15 квадратных метров, также оказались закопчены стены и испорчены деревянные стеллажи.
Причиной пожара стала неисправность дровяного котла. На месте работали шесть человек и две единицы техники из отделения пожарно-спасательной части № 44.