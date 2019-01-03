Конкурсы, игры и мастер-классы для детей и взрослых продолжаются на "Рождественской ярмарке" в Твери
В Твери свою работу продолжает «Рождественская ярмарка». В течение всех праздников на ней по традиции организована обширная развлекательная программа.
Так, сегодня, 3 января историко-реконструкторский клуб «Дружина» проведет показательные выступления с элементами артистического фехтования. После этого все желающие смогут принять участие в мастер-классе и русских народных подвижных играх. Начало в 12:00.
Завтра, 4 января, также в 12:00 на ярмарке начнется спортивное мероприятие.
В субботу 5 января на «Рождественской ярмарке» запланированы конкурсы и игры, а также дегустация мёда.
6 января с 17:00 до 18:15 жителям покажут огненное шоу с пиротехническим сопровождением.