2019-01-03T09:43:17+03:00
Общество

Конкурсы, игры и мастер-классы для детей и взрослых продолжаются на "Рождественской ярмарке" в Твери

Сегодня жителей развлекает историко-реконструкторский клуб
Виктория ЖУКОВА
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На "Рождественской ярмарки" можно купить сувениры и хорошо провести время Фото: администрация ТвериНа "Рождественской ярмарки" можно купить сувениры и хорошо провести время Фото: администрация Твери
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В Твери свою работу продолжает «Рождественская ярмарка». В течение всех праздников на ней по традиции организована обширная развлекательная программа.

Так, сегодня, 3 января историко-реконструкторский клуб «Дружина» проведет показательные выступления с элементами артистического фехтования. После этого все желающие смогут принять участие в мастер-классе и русских народных подвижных играх. Начало в 12:00.

Завтра, 4 января, также в 12:00 на ярмарке начнется спортивное мероприятие.

В субботу 5 января на «Рождественской ярмарке» запланированы конкурсы и игры, а также дегустация мёда.

6 января с 17:00 до 18:15 жителям покажут огненное шоу с пиротехническим сопровождением.

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