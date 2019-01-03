Два человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок под Тверью

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:36:21+03:00

Столкнулись две дорогие иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Еще один человек в больнице

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В Тверской области произошло крупное ДТП. На 30 километре автодороги Тверь-Бежецк вчера, 2 января столкнулись BMW и "Toyota Land Cruiser". На месте аварии работали спасатели, аварийно-спасательная служба, бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД.

По информации региональной Госавтоинспекции, 27-летний водитель автомобиля BMW ехал в сторону поселка Рамешки. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался во внедорожник.

У легковушки стояла зимняя резина, но с изношенным и разным рисунком протектора.

В результате лобового столкновения два человека погибли – водитель и 53-летний пассажир BMW. Серьезные травмы получила еще одна 53-летняя пассажирка немецкой иномарки. Ее госпитализировали в больницу.

- Проводилась работа по деблокировке пострадавших, - уточнили в пресс-службе УМЧС России по Тверской области.

В "Toyota Land Cruiser" ехала семья с двумя детьми – они не пострадали.