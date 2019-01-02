Пропавший накануне подросток найден на вокзале в Твери

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:59:42+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Московским межрайонным следственным отделом города Твери проводилась доследственная проверка по факту исчезновения 14-летнего подростка. Мальчик ушёл из дома 1 января около 20:30 и о его дальнейшей судьбе ничего не было известно.

Следователи опросили родственников подростка, его знакомых и друзей. Наряды территориального отдела полиции были ориентированы на розыск мальчика.

Сегодня, 2 января 2019 года, ребёнка обнаружили в Твери на территории вокзала.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время его опросит следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Следственное управление СК по Тверской области.