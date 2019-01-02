2019-01-02T19:23:16+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники продолжают по старым схемам обманывать людей в Твери

Злоумышленник звонил пожилым людям, сообщал, что их родные в беде и просил перевести ему крупную сумму, дабы "решить проблему"
Виктория ТУШКОВА
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Своими жертвами телефонные мошенники чаще всего выбирают пожилых людейСвоими жертвами телефонные мошенники чаще всего выбирают пожилых людейФото: Ольга Крыльцова
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К тверским полицейским обратилась пенсионерка 1956 года рождения. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что её сын сбил пешехода. Под предлогом освобождения родственника от ответственности злоумышленник потребовал крупную сумму, и напуганная женщина перевела ему 90 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Твери совместно с коллегами из регионального управления была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый житель одного из регионов России.

- Чтобы не стать жертвой мошенников, самый простой шаг - сразу перезвонить своему родственнику, а также в полицию по телефону 02 и уточнить, был ли на самом деле факт дорожно-транспортного происшествия, - советуют специалисты УМВД России по Тверской области. - Дело, связанное с жизнью, здоровьем человека «замять» невозможно. Честные и добросовестные сотрудники полиции не оказывают подобных «услуг».

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