Следователи проводят проверки по факту гибели четырёх людей в пожарах в Тверской области

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:08:28+03:00

Новый год успел принести четыре пожара с трагическими последствиями

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В первые дни нового 2019 года пожары, унесшие жизни четырёх мужчин, произошли в селе Поречье Калязинского района, в деревне Демидово Завидовского сельского поселения, в посёлке Пено Пеновского района и в посёлке Редкино Тверской области.

В некоторых случаях причиной трагедии стало не соблюдение техники и правил пожарной безопасности. Так в Пено мужчина, сгоревший в металлической хозпостройке, оборудованной для жилья, скорее всего, спровоцировал пожар неосторожным обращением с огнём. А в Поречье пожар, унесший жизнь хозяина дома, был вызван неисправностью дымохода.

- Устанавливаются точные причины и условия, в результате которых в каждом отдельном случае имел место факт пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, проводятся иные проверочные мероприятия, - сообщает Следственное управление СК по Тверской области.