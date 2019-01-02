Горит жилой дом в микрорайоне Южный Твери
Как сообщили «КП»-Тверь» в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области, горит жилой одноэтажный дом на Можайского, 23. Пожар произошёл в мансарде на втором этаже. Людей в доме нет. На месте работают отделения ПСЧ-1 и ПСЧ-4.
Зимой количество пожаров в жилых домах увеличивается! Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности, не оставляйте маленьких детей одних – напоминают специалисты МЧС.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
Фото очевидца: на заднем плане виден дым. Фото: Виктория НЕСТЕРЕНКО