Чудо под Новый год: хозяйка нашла свою кошку, которую искала несколько месяцев в Твери
Своенравная Кейси ещё минувшим летом сбежала из временного дома, куда отдала её хозяйка Ольга на передержку, уехав в длительную командировку. Вернувшись, безутешная Ольга долго искала любимицу.
Жизнь Кейси тем временем была наполнена приключениями:
- В день побега Кейси почти добралась до своего дома, но её нашла случайная прохожая и, не попытавшись найти старых хозяев, отдала в первые попавшиеся руки, - пишут активисты Инициативной группы по защите животных. - Нам совершенно случайно стало об этом известно, и чтобы кошку вызволить, нам пришлось представиться старыми хозяевами и разыграть небольшой спектакль. Ведь было понятно, что Кейси – явно домашняя и её будут искать.
И вот, по фото, опубликованными Инициативной группой, Ольга узнала свою кошку и в канун Нового года забрала её домой. Теперь у них всё хорошо.