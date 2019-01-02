2019-01-02T14:44:22+03:00
Общество

Чудо под Новый год: хозяйка нашла свою кошку, которую искала несколько месяцев в Твери

Историю чудесного возвращения чёрной кошки Кейси к своей хозяйке опубликовала на своей страничке в сети «ВКонтакте» Инициативная группа по защите животных Твери
Виктория ТУШКОВА
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По фото Ольга сразу узнала свою любимицу. Фото: Инициативная группа по защите животных г. Твери vk.com/tverhelpanimalsПо фото Ольга сразу узнала свою любимицу. Фото: Инициативная группа по защите животных г. Твери vk.com/tverhelpanimals
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Своенравная Кейси ещё минувшим летом сбежала из временного дома, куда отдала её хозяйка Ольга на передержку, уехав в длительную командировку. Вернувшись, безутешная Ольга долго искала любимицу.

Жизнь Кейси тем временем была наполнена приключениями:

- В день побега Кейси почти добралась до своего дома, но её нашла случайная прохожая и, не попытавшись найти старых хозяев, отдала в первые попавшиеся руки, - пишут активисты Инициативной группы по защите животных. - Нам совершенно случайно стало об этом известно, и чтобы кошку вызволить, нам пришлось представиться старыми хозяевами и разыграть небольшой спектакль. Ведь было понятно, что Кейси – явно домашняя и её будут искать.

И вот, по фото, опубликованными Инициативной группой, Ольга узнала свою кошку и в канун Нового года забрала её домой. Теперь у них всё хорошо.

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