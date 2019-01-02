Молодой водитель без прав врезался в дом в Тверской области
ДТП произошло ранним утром 1 января
На пульт ГИБДД постоянно поступают сообщения об аварияхФото: Андрей КОПАЛОВ
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22-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Passat врезался в дом №2 на улице Лесной станции Чуприяновка. Как сообщает Управление ГИБДД региона, водитель не имел прав на управление транспортным средством. Авария произошла из-за того, что он не справился с управлением авто.
Молодой человек получил травмы и был госпитализирован.
Госавтоинспекция Тверской области напоминает всем жителям и гостям нашего региона, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет повысить культуру поведения на дорогах и сделать их более безопасными для водителей и пешеходов.