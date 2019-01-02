На мастер-классы горожан приглашают музеи Твери

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:25:37+03:00

На экскурсии и мастер-классы необходимо записываться заранее Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В музее Тверского была юных посетителей научат делать новогодние пряники, работать с шерстью, кожей и глиной.

Посетителей детского музейного центра Тверского государственного объединённого музея ждут мастер-классы по изготовлению текстильных и бумажных кукол, керамических изделий, рождественской открытки. Больших и маленьких там также научат технике лоскутного шитья.

Также в Детском музейном центре ТГОМ ежедневно можно принять участие в экскурсии по выставке авторских кукол «Славянские мифы».

На экскурсии и мастер-классы необходимо записываться по телефонам:

8 (4822) 52-84-04 – музей Тверского быта;

8 (4822) 45-71-76 – детский музейный центр ТГОМ.