На мастер-классы горожан приглашают музеи Твери
В музее Тверского была юных посетителей научат делать новогодние пряники, работать с шерстью, кожей и глиной.
Посетителей детского музейного центра Тверского государственного объединённого музея ждут мастер-классы по изготовлению текстильных и бумажных кукол, керамических изделий, рождественской открытки. Больших и маленьких там также научат технике лоскутного шитья.
Также в Детском музейном центре ТГОМ ежедневно можно принять участие в экскурсии по выставке авторских кукол «Славянские мифы».
На экскурсии и мастер-классы необходимо записываться по телефонам:
8 (4822) 52-84-04 – музей Тверского быта;
8 (4822) 45-71-76 – детский музейный центр ТГОМ.