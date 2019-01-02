В новый год в хозяйственной постройке в Тверской области сгорел мужчина

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:33:09+03:00

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Сообщение о возгорании в городе Пено спасатели МЧС получили в 20:31 1 января. На место пожара отправились отделения пожарно-спасательной части № 45. Пожарные выяснили, что горит хозяйственная постройка. В ней при тушении обнаружили тело мужчичны.

- Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В 20:41 была объявлена полная ликвидация пожара. Всего к тушению было привлечено 6 человек и 2 единицы техники, - сообщает Главное управление МЧС России по Тверской области. - ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!