2019-01-02T10:20:27+03:00
Спорт

Более 10 тысяч человек примут участие в Декаде спорта и здоровья в Тверской области

Спортивные мероприятия продлятся с 1 по 8 января
Виктория ТУШКОВА
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В Твери начинается зимняя декада спортаВ Твери начинается зимняя декада спортаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Декаду спорта и здоровья будут проведены региональные спортивные соревнования – сообщает пресс-служба Правительства Тверской области:

- 4 января в Твери состоится Чемпионат и первенство региона по автомобильному спорту;

- 5 января в Лихославльском районе пройдут областные соревнования по лыжным гонкам;

- 7 января лыжные соревнования «Рождественского спринта» состоятся вТоржке;

- 8 января в Кимрах начнутся региональные состязания по тхэквондо;

- и со 2 по 9 января пройдёт Зимнее первенство Тверской области по теннису.

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