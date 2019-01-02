Более 10 тысяч человек примут участие в Декаде спорта и здоровья в Тверской области
Спортивные мероприятия продлятся с 1 по 8 января
В Твери начинается зимняя декада спортаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Декаду спорта и здоровья будут проведены региональные спортивные соревнования – сообщает пресс-служба Правительства Тверской области:
- 4 января в Твери состоится Чемпионат и первенство региона по автомобильному спорту;
- 5 января в Лихославльском районе пройдут областные соревнования по лыжным гонкам;
- 7 января лыжные соревнования «Рождественского спринта» состоятся вТоржке;
- 8 января в Кимрах начнутся региональные состязания по тхэквондо;
- и со 2 по 9 января пройдёт Зимнее первенство Тверской области по теннису.